Рейтинг@Mail.ru
Венгрия может купить миллиард кубометров газа у Румынии, пишут СМИ - РИА Новости, 23.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:13 23.05.2026 (обновлено: 13:18 23.05.2026)
Венгрия может купить миллиард кубометров газа у Румынии, пишут СМИ

Index: Венгрия может заместить до 25% импорта российского газа румынским

© AP Photo / Bela SzandelszkyГазоприемная станция в Венгрии
Газоприемная станция в Венгрии - РИА Новости, 1920, 23.05.2026
© AP Photo / Bela Szandelszky
Газоприемная станция в Венгрии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Венгерская компания MVM может купить около одного миллиарда кубометров газа с румынского месторождения Neptun Deep.
  • Эта сделка может заменить 20–25% импорта российского газа в Венгрию.
  • Цена за этот объем румынского газа уже сопоставима с верхней границей стоимости российского газа по долгосрочному контракту.
БУДАПЕШТ, 23 мая - РИА Новости. Венгерская MVM может подписать договор с консорциумом OMV Petrom-Romgaz о покупке примерно одного миллиарда кубометров газа с румынского месторождения Neptun Deep, заменив таким образом 20-25% импорта российского газа, сообщает портал Index со ссылкой на источники.
"Консорциум OMV Petrom-Romgaz 8 мая уведомил правительство Румынии о том, что нашел покупателя, который зарезервирует часть добычи на Черноморском месторождении на несколько лет вперед... Хотя покупателя официально не называют, по данным наших источников, им может стать венгерская компания MVM", - говорится в сообщении.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
Без газа, но с навозом: Европа провалилась в Средневековье
21 мая, 08:00
Отмечается, что речь идет о покупке одного миллиарда кубометров в год с нового месторождения Neptun Deep, что важно в условиях вступления в силу с октября 2027 года плана RePowerEU по отказу от российских энергоносителей.
"Годовое потребление природного газа Венгрией составляет приблизительно девять миллиардов кубометров, но около 4,5 миллиарда из них поступает из России, а это значит, что этот объем необходимо будет восполнить в течение нескольких лет - поэтому Румыния, безусловно, сможет покрыть 20-25%", - приводит расчеты Index.
По словам источника издания, цена за этот объем румынского газа уже сопоставима с верхней границей стоимости российского газа в соответствии с долгосрочным контрактом.
Газораспределительное устройство - РИА Новости, 1920, 18.05.2026
Названы страны Европы с самым доступным газом для населения
18 мая, 00:12
Другой источник Index утверждает, что сделка была подготовлена и согласована еще прошлым правительством Венгрии, "все необходимые разрешения со стороны MVM были получены еще в марте".
Посол России в Венгрии Евгений Станиславов в ноябре заявил в интервью РИА Новости, что Россия не принуждает Венгрию к энергосотрудничеству, действующие поставки газа по долгосрочным контрактам выгодны для венгерских потребителей, если венгерская сторона решит иначе, то она руководствуется не здравым смыслом.
Бывший венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявлял, что Россия гарантирует безопасность Венгрии, обеспечивая ее энергией, нормальные люди не станут менять надежного поставщика на ненадежного.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
У России газа хватит на три "Силы Сибири — 2" для Китая
22 мая, 08:00
 
ЭкономикаВенгрияРоссияРумынияВиктор ОрбанOMVЕвросоюзПриродный газ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала