Венгрия может купить миллиард кубометров газа у Румынии, пишут СМИ

БУДАПЕШТ, 23 мая - РИА Новости. Венгерская MVM может подписать договор с консорциумом OMV Petrom-Romgaz о покупке примерно одного миллиарда кубометров газа с румынского месторождения Neptun Deep, заменив таким образом 20-25% импорта российского газа, сообщает портал Index со ссылкой на источники.

"Консорциум OMV Petrom-Romgaz 8 мая уведомил правительство Румынии о том, что нашел покупателя, который зарезервирует часть добычи на Черноморском месторождении на несколько лет вперед... Хотя покупателя официально не называют, по данным наших источников, им может стать венгерская компания MVM", - говорится в сообщении.

Отмечается, что речь идет о покупке одного миллиарда кубометров в год с нового месторождения Neptun Deep, что важно в условиях вступления в силу с октября 2027 года плана RePower EU по отказу от российских энергоносителей.

"Годовое потребление природного газа Венгрией составляет приблизительно девять миллиардов кубометров, но около 4,5 миллиарда из них поступает из России , а это значит, что этот объем необходимо будет восполнить в течение нескольких лет - поэтому Румыния, безусловно, сможет покрыть 20-25%", - приводит расчеты Index.

По словам источника издания, цена за этот объем румынского газа уже сопоставима с верхней границей стоимости российского газа в соответствии с долгосрочным контрактом.

Другой источник Index утверждает, что сделка была подготовлена и согласована еще прошлым правительством Венгрии, "все необходимые разрешения со стороны MVM были получены еще в марте".

Посол России в Венгрии Евгений Станиславов в ноябре заявил в интервью РИА Новости, что Россия не принуждает Венгрию к энергосотрудничеству, действующие поставки газа по долгосрочным контрактам выгодны для венгерских потребителей, если венгерская сторона решит иначе, то она руководствуется не здравым смыслом.