Уходящая в отставку глава нацразведки США борется с ЦРУ, пишут СМИ

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Глава нацразведки США Тулси Габбард, заявившая ранее об отставке, уже несколько месяцев находится в закулисной борьбе с ЦРУ по поводу рассекречивания ряда файлов, сообщает портал Axios.
Axios напоминает, что один из сотрудников ЦРУ дал показания о том, что его ведомство препятствовало усилиям Габбард по получению дополнительной информации о смерти президента Джона Кеннеди, происхождении COVID-19 и "гаванского синдрома".
Ранее Габбард подтвердила заявление об уходе в отставку со своего поста с 30 июня в связи с тяжелой болезнью ее супруга. Издание Daily Wire со ссылкой на источник в американской разведке сообщило, что до своего ухода она собирается раскрыть данные о результате ряда громких внутренних расследований, в том числе о пандемии COVID-19, "гаванском синдроме" и президентских выборах в США.