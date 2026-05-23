Уходящая в отставку глава нацразведки США борется с ЦРУ, пишут СМИ
06:58 23.05.2026
Уходящая в отставку глава нацразведки США борется с ЦРУ, пишут СМИ

Axios: глава нацразведки США Габбард находится в закулисной борьбе с ЦРУ

Тулси Габбард
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава нацразведки США Тулси Габбард, которая ранее заявила об отставке, находится в закулисной борьбе с ЦРУ по поводу рассекречивания ряда файлов.
  • Один из сотрудников ЦРУ дал показания о том, что его ведомство препятствовало усилиям Габбард по получению дополнительной информации о смерти президента Джона Кеннеди, происхождении COVID-19 и "гаванского синдрома".
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Глава нацразведки США Тулси Габбард, заявившая ранее об отставке, уже несколько месяцев находится в закулисной борьбе с ЦРУ по поводу рассекречивания ряда файлов, сообщает портал Axios.
"Габбард уже несколько месяцев находится в закулисной вражде с ЦРУ, которая стала достоянием общественности на прошлой неделе во время слушаний в Комитете Сената по внутренней безопасности", - пишет портал.
Axios напоминает, что один из сотрудников ЦРУ дал показания о том, что его ведомство препятствовало усилиям Габбард по получению дополнительной информации о смерти президента Джона Кеннеди, происхождении COVID-19 и "гаванского синдрома".
Ранее Габбард подтвердила заявление об уходе в отставку со своего поста с 30 июня в связи с тяжелой болезнью ее супруга. Издание Daily Wire со ссылкой на источник в американской разведке сообщило, что до своего ухода она собирается раскрыть данные о результате ряда громких внутренних расследований, в том числе о пандемии COVID-19, "гаванском синдроме" и президентских выборах в США.
