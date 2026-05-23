Габбард перед отставкой представит итоги громких расследований, пишут СМИ

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Глава нацразведки США Тулси Габбард перед своим уходом в отставку намерена раскрыть данные о результате ряда громких внутренних расследований, в том числе о пандемии COVID-19, "гаванском синдроме" и президентских выборах в США, сообщает издание Daily Wire со ссылкой на источник в американской разведке.
Ранее Габбард подтвердила заявление об уходе в отставку со своего поста с 30 июня в связи с тяжелой болезнью ее супруга.
"По словам чиновника, перед уходом Габбард намерена опубликовать результаты расследований, связанных с "гаванским синдромом", пандемией COVID-19, использованием федерального правительства в качестве оружия, президентскими выборами 2020 года и другими событиями", - пишет издание.
Отмечается, что эти данные, вероятно, будут публиковаться еженедельно в течение следующего месяца.
Второй сотрудник разведки сообщил изданию, что Габбард курировала рассекречивание более 500 тысяч страниц засекреченных по состоянию на май 2026 года правительственных документов. Среди рассекреченных ею документов были материалы, связанные с убийствами президента Джона Кеннеди, сенатора Роберта Кеннеди и Мартина Лютера Кинга-младшего, а также файлы, касающиеся исчезновения писательницы Амелии Эрхарт, и документы администрации экс-президента Джо Байдена, в которых излагался "стратегический план действий федерального правительства по борьбе с внутренним терроризмом".