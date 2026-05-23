08:50 23.05.2026
Российские силовики никогда не звонят через мессенджеры, напомнила ФСБ

ФСБ предупредила о попытках Киева вербовать россиян через мессенджеры

Бойцы спецназа ФСБ. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ФСБ России заявила, что сотрудники государственных структур никогда не звонят через мессенджеры.
  • Российские силовики не запрашивают коды из смс-сообщений и не привлекают граждан дистанционно к участию в оперативно-розыскных мероприятиях.
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Силовики и сотрудники других российских государственных структур никогда не звонят через мессенджеры, заявила ФСБ России, предупреждая о попытках украинских спецслужб вербовать россиян для совершения терактов.
"ФСБ России вновь обращает внимание на то, что сотрудники правоохранительных органов, специальных служб, прокуратуры, Росфинмониторинга, Центрального Банка, Пенсионного фонда, сервиса "Госуслуги" и других государственных структур Российской Федерации никогда не звонят ни через национальный мессенджер "Макс", ни иностранные мессенджеры Telegram, WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая запрещена в России как экстремистская) и др.", - говорится в сообщении.
Российские силовики не запрашивают коды из смс-сообщений, а также не привлекают граждан дистанционно к участию в оперативно-розыскных мероприятиях, добавили в ФСБ.
"Настоятельно рекомендуем быть предельно бдительными и не предоставлять незнакомым лицам персональную информацию. При поступлении звонков с неизвестных номеров и аккаунтов необходимо незамедлительно прекратить общение и сообщить о случившемся в правоохранительные органы", - указывается в сообщении.
По информации ФСБ, в Белгородской области предотвращен взрыв, который в людном месте должна была совершить местная жительница, обманным путем завербованная спецслужбами Украины под предлогом помощи российским правоохранителям. Взрыв неминуемо привел бы к ее гибели и значительным жертвам среди гражданского населения. Но белгородчанка проявила бдительность и обратилась в местный орган безопасности, в итоге преступление было предотвращено.
РоссияБелгородская областьУкраинаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)TelegramПроисшествия
 
 
