Российские силовики никогда не звонят через мессенджеры, напомнила ФСБ

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Силовики и сотрудники других российских государственных структур никогда не звонят через мессенджеры, заявила ФСБ России, предупреждая о попытках украинских спецслужб вербовать россиян для совершения терактов.
"ФСБ России вновь обращает внимание на то, что сотрудники правоохранительных органов, специальных служб, прокуратуры, Росфинмониторинга, Центрального Банка, Пенсионного фонда, сервиса "Госуслуги" и других государственных структур Российской Федерации никогда не звонят ни через национальный мессенджер "Макс", ни иностранные мессенджеры Telegram, WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая запрещена в России как экстремистская) и др.", - говорится в сообщении.
Российские силовики не запрашивают коды из смс-сообщений, а также не привлекают граждан дистанционно к участию в оперативно-розыскных мероприятиях, добавили в ФСБ.
"Настоятельно рекомендуем быть предельно бдительными и не предоставлять незнакомым лицам персональную информацию. При поступлении звонков с неизвестных номеров и аккаунтов необходимо незамедлительно прекратить общение и сообщить о случившемся в правоохранительные органы", - указывается в сообщении.
По информации ФСБ, в Белгородской области предотвращен взрыв, который в людном месте должна была совершить местная жительница, обманным путем завербованная спецслужбами Украины под предлогом помощи российским правоохранителям. Взрыв неминуемо привел бы к ее гибели и значительным жертвам среди гражданского населения. Но белгородчанка проявила бдительность и обратилась в местный орган безопасности, в итоге преступление было предотвращено.
