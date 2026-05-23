ФСБ: смертники, использованные Украиной, думали, что работают на Россию

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. В 2025-2026 годах в Москве, Ставрополе и Луганске были совершены организованные украинскими спецслужбами три теракта с использованием cмертников, до последнего думавших, что выполняют задания якобы российских силовиков, сообщила ФСБ.