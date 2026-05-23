МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. В 2025-2026 годах в Москве, Ставрополе и Луганске были совершены организованные украинскими спецслужбами три теракта с использованием cмертников, до последнего думавших, что выполняют задания якобы российских силовиков, сообщила ФСБ.
По информации ФСБ, в Белгородской области предотвращен взрыв, который в людном месте должна была совершить местная жительница, обманным путем завербованная спецслужбами Украины под предлогом помощи российским правоохранителям. Взрыв неминуемо привел бы к ее гибели и значительным жертвам среди гражданского населения.
"Использование "живых бомб" активно применяется украинскими спецслужбами. В 2025-2026 гг. в городах Москве, Ставрополе и Луганске противником осуществлены три резонансных террористических акта с задействованием смертников, завербованных через мошеннические колл-центры, которые до момента гибели полагали, что выполняют задания российских силовиков", - говорится в сообщении.
В феврале 2025 года в Москве смертник совершил теракт, в результате которого погиб глава добровольческого батальона "Арбат" Армен Саркисян, сообщили ранее в ФСБ.
27 апреля, 13:24