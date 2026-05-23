ФСБ разыскивает организаторов сорванного в Белгородской области теракта

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Сейчас идет розыск организаторов сорванного в Белгородской области крупного теракта и их пособников, сообщила ФСБ.
По информации ФСБ, в Белгородской области предотвращен взрыв, который в людном месте должна была совершить местная жительниц, обманным путем завербованная спецслужбами Украины под предлогом помощи российским правоохранителям. Взрыв неминуемо привел бы к ее гибели и значительным жертвам среди гражданского населения. Но белгородчанка проявила бдительность и обратилась в местный орган безопасности, в итоге преступление было предотвращено.
