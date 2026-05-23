ФСБ: теракт в Белгородской области помогла сорвать бдительность жительницы

- В Белгородской области предотвращен взрыв, который должна была совершить местная жительница, завербованная спецслужбами Украины.
- Женщина проявила бдительность и добровольно обратилась в территориальный орган безопасности.
- Преступление было предотвращено, а взрывное устройство обезврежено сотрудниками ФСБ России.
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Белгородчанка, которую спецслужбы Украины хотели использовать для совершения крупного теракта, проявила бдительность и обратилась в местные органы безопасности, в итоге преступление было предотвращено, сообщила ФСБ.
По информации ФСБ, в Белгородской области предотвращен взрыв, который в людном месте должна была совершить местная жительница, обманным путем завербованная спецслужбами Украины под предлогом помощи российским правоохранителям. Взрыв неминуемо привел бы к ее гибели и значительным жертвам среди гражданского населения, отмечает ФСБ.
"Проявив бдительность, гражданка добровольно обратилась в территориальный орган безопасности. В результате своевременно принятых сотрудниками ФСБ России мер готовившееся преступление было предотвращено, а взрывное устройство обезврежено", - говорится в сообщении.
