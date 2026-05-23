Россиянам рассказали, как отчитаться перед ФНС о зарубежных счетах

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Отчитаться перед налоговой о движении средств по зарубежным счетам и электронным кошелькам можно несколькими способами, рассказала РИА Новости глава российского Союза бухгалтеров и налоговых консультантов Евгения Мемрук.

Россияне, имеющие зарубежные счета и иностранные электронные кошельки, обязаны до 1 июня включительно отчитаться перед налоговыми органами о движении средств по ним за 2025 год. Это касается физлиц - граждан РФ ; иностранцев, постоянно проживающих в России на основании вида на жительство; а также лиц без гражданства, если срок их пребывания в РФ превысил 183 дня.

"Представить отчет проще всего через личный кабинет налогоплательщика. Можно "по-старому": лично на приеме, по почте, через представителя. Обращаться надо в инспекцию Федеральной налоговой службы по месту жительства (пребывания)", - сказала Мемрук.

Как отмечала ранее ФНС , в личном кабинете налогоплательщика уже предзаполнены персональные данные и сведения о зарубежном счете или электронном кошельке. Остается только внести суммы оборотов и остатков денежных средств и иных финансовых активов за 2025 год.