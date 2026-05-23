Украина совершенно не готова к вступлению в Евросоюз, считает Фицо

22:52 23.05.2026
Премьер Словакии Фицо: Украина совершенно не готова к вступлению в Евросоюз

Председатель правительства Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
БРАТИСЛАВА, 23 мая - РИА Новости. Украина совершенно не готова к вступлению в Европейский союз, непонятно также, что она может дать объединению взамен, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
Ранее газета Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщила о предложении канцлера ФРГ Фридриха Мерца предоставить Украине статус "ассоциированного члена" ЕС и распространить на нее обязательство о взаимной обороне, предусмотренное договором о ЕС.
"Украина совершенно не готова к вступлению в Евросоюз… Такое политически ускоренное членство не готовой к этому страны в Евросоюз вызывает некоторые вопросы", - сказал Фицо в ходе видеообращения, которое опубликовано на его странице в социальной сети Facebook* в субботу.
Он отметил, что некоторые страны годами добросовестно готовятся к членству в ЕС, даже принимая для этого "самоубийственные политические реформы и решения".
"Что мы скажем Черногории, Албании и особенно Сербии? Примем их перед тем, как Украина получит невероятные европейские преимущества? Или им Брюссель покажет средний палец?" - добавил словацкий премьер.
По мнению Фицо, непонятно также, что Украина может дать Европейскому союзу в обмен на такое привилегированное положение. В частности, он поинтересовался, приступит ли Украина к переговорам о мире и станет ли "более уступчивой к требованиям российской стороны", если получит статус "ассоциированного члена" Европейского союза.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
