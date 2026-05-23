Фидан и Аракчи обсудили переговорный процесс Ирана и США, сообщил источник

АНКАРА, 23 мая - РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан обсудил с иранским коллегой Аббасом Аракчи переговоры между Тегераном и Вашингтоном, сообщил РИА Новости источник в турецком внешнеполитическом ведомстве.
"Министр иностранных дел Хакан Фидан в пятницу провел телефонный разговор с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи", - сообщил собеседник агентства.
По словам источника, в ходе беседы стороны обсудили переговорный процесс между Ираном и США.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.