00:54 23.05.2026
Фидан и Аракчи обсудили переговорный процесс Ирана и США, сообщил источник

© Фото предоставлено Министерством иностранных дел Турции
© Фото предоставлено Министерством иностранных дел Турции
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Архивное фото
АНКАРА, 23 мая - РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан обсудил с иранским коллегой Аббасом Аракчи переговоры между Тегераном и Вашингтоном, сообщил РИА Новости источник в турецком внешнеполитическом ведомстве.
"Министр иностранных дел Хакан Фидан в пятницу провел телефонный разговор с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи", - сообщил собеседник агентства.
По словам источника, в ходе беседы стороны обсудили переговорный процесс между Ираном и США.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.
В миреИранТегеран (город)Вашингтон (штат)Хакан ФиданАббас АракчиВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
