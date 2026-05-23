МВФ предупредил ЕС об ущербе экономике из-за роста госдолга

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) предупредил Евросоюз, что рост государственного долга европейских стран может нанести ущерб экономике блока, пишет газета Politico со ссылкой на документ МВФ, представленный министрам финансов ЕС.
"Если ситуацию не контролировать, государственный долг выйдет на неустойчивую траекторию. При сохранении нынешней политики долг среднестатистической европейской страны к 2040 году достигнет 130% ВВП, что примерно вдвое больше нынешнего уровня", - приводит издание выдержку из документа, представленного МВФ министрам на неформальной встрече в Никосии.
Организация также предупредила страны ЕС о возможном росте расходов на оборону, энергетику и пенсионное обеспечение в течение ближайших 15 лет. Для решения проблемы МВФ предложил сочетание структурных и бюджетных реформ, совместных заимствований, а также мер фискальной консолидации.