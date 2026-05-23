ЕС поставляет Киеву оружие, убивающее мирных россиян, заявил Мема
Украинские военнослужащие. Архивное фото
07:54 23.05.2026
ЕС поставляет Киеву оружие, убивающее мирных россиян, заявил Мема

Мема: Европа поставляет Украине оружие, которое убивает мирных жителей России

Украинские военнослужащие. Архивное фото
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Армандо Мема, финский политик, заявил, что Европа поставляет Украине оружие, которое убивает мирных жителей в России.
  • Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО в него.
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Европа поставляет Украине оружие, которое убивает мирных жителей в России, заявил финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема в беседе с РИА Новости.
"Европа поставляет тяжелое оружие Украине, и это оружие убивает мирных жителей в России", - сказал собеседник агентства.
Политик добавил, что Европа, "финансируя прокси-войну", вступила на путь эскалации конфликта с Россией.
Мема вовлечен в политику Финляндии, участвовал в муниципальных выборах и был кандидатом в Европарламент.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт.
