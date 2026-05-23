Рейтинг@Mail.ru
Экс-премьер Польши заявил о лицемерии ЕС из-за слов Мадьяра - РИА Новости, 23.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:18 23.05.2026
Экс-премьер Польши заявил о лицемерии ЕС из-за слов Мадьяра

Экс-премьер Польши Миллер: слова Мадьяра о России говорят о лицемерии Европы

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкПольский политик Лешек Миллер
Польский политик Лешек Миллер - РИА Новости, 1920, 23.05.2026
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Польский политик Лешек Миллер. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Экс-премьер Польши Лешек Миллер заявил о лицемерии ЕС из-за слов венгерского премьер-министра Петера Мадьяра о российских энергоносителях.
  • Миллер отметил, что когда подобные заявления делал Виктор Орбан, это вызывало возмущение, а слова Мадьяра восприняли как "предвестник политического реализма".
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Слова венгерского премьер-министра Петера Мадьяра о российских энергоносителях и реакция европейцев на них говорят о лицемерии Европы, поскольку когда то же самое говорил экс-премьер Венгрии Виктор Орбан, это вызывало лишь безмерное возмущение, заявил экс-премьер Польши Лешек Миллер.
Ранее Мадьяр в интервью польскому изданию Rzeczpospolita заявил, что политика Европейского союза в отношении российских энергоресурсов очень сильно изменится после окончания боевых действий на Украине, и признал, что российский газ намного дешевле сжиженного природного газа, поставляемого через Балтику.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.05.2026
Финский политик призвал ЕС извиниться перед Россией
Вчера, 03:49
"Когда Орбан сделал это заявление, возмущению не было конца. Говорилось о "кремлевских агентах", "раздроблении западного единства" и "пророссийской риторике". Когда новый премьер-министр Венгрии делает подобное заявление, это "предвестник политического реализма, который все больше проникает в Европу". В политике важнее не то, что сказано, а кто это говорит", - написал Миллер в соцсети Х.
Он также сравнил эту ситуацию с тем, как меняется вкус вина в зависимости от того, из чего его пьют - из хрустального бокала или же из горчичной банки.
Лидер победившей на парламентских выборах в Венгрии оппозиционной партии Тиса Петер Мадьяр во время выступления в Будапеште - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
Внезапное заявление Мадьяра о России вызвало переполох на Западе
22 мая, 15:44
 
В миреВенгрияЕвропаПольшаПетер МадьярВиктор ОрбанЛешек Миллер
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала