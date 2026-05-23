МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Слова венгерского премьер-министра Петера Мадьяра о российских энергоносителях и реакция европейцев на них говорят о лицемерии Европы, поскольку когда то же самое говорил экс-премьер Венгрии Виктор Орбан, это вызывало лишь безмерное возмущение, заявил экс-премьер Польши Лешек Миллер.

Ранее Мадьяр в интервью польскому изданию Rzeczpospolita заявил, что политика Европейского союза в отношении российских энергоресурсов очень сильно изменится после окончания боевых действий на Украине, и признал, что российский газ намного дешевле сжиженного природного газа, поставляемого через Балтику.

"Когда Орбан сделал это заявление, возмущению не было конца. Говорилось о "кремлевских агентах", "раздроблении западного единства" и "пророссийской риторике". Когда новый премьер-министр Венгрии делает подобное заявление, это "предвестник политического реализма, который все больше проникает в Европу". В политике важнее не то, что сказано, а кто это говорит", - написал Миллер в соцсети Х