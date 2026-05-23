МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Европейским странам безразличны коррупционные скандалы на Украине, если Киев продолжает выполнять задачу по противостоянию России, считает сенатор Алексей Пушков.
По мнению Пушкова, заявления европейских лидеров и обещания усилить поддержку Киева свидетельствуют о сохранении прежнего политического курса. Сенатор также выразил мнение, что дальнейшее усиление вовлеченности европейских стран в конфликт может привести к его более прямой и масштабной эскалации.