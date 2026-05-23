Европе плевать на коррупционные скандалы на Украине, заявил Пушков
01:44 23.05.2026
Европе плевать на коррупционные скандалы на Украине, заявил Пушков

  • Сенатор Алексей Пушков считает, что европейским странам безразличны коррупционные скандалы на Украине, если Киев продолжает выполнять задачу по противостоянию России.
  • Пушков заявил, что европейские лидеры лишь создают видимость давления на Киев и занимаются театральной постановкой.
  • По мнению Пушкова, дальнейшее усиление вовлеченности европейских стран в конфликт может привести к его более прямой и масштабной эскалации.
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Европейским странам безразличны коррупционные скандалы на Украине, если Киев продолжает выполнять задачу по противостоянию России, считает сенатор Алексей Пушков.
Ранее сенатор, комментируя публикации СМИ о требованиях европейских политиков расследовать коррупционные скандалы на Украине, заявлял, что европейские лидеры лишь создают видимость давления на Киев и занимаются театральной постановкой.
"Им плевать на все, даже на расхищение их собственной помощи, лишь бы продолжать воевать украинскими руками против России. Степень вовлеченности Европы в конфликт - максимальная", - написал Пушков в канале на платформе "Макс".
По мнению Пушкова, заявления европейских лидеров и обещания усилить поддержку Киева свидетельствуют о сохранении прежнего политического курса. Сенатор также выразил мнение, что дальнейшее усиление вовлеченности европейских стран в конфликт может привести к его более прямой и масштабной эскалации.
