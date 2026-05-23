ВСУ нанесли удар по школе в Энергодаре

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. ВСУ нанесли удар по школе и два удара по зданию администрации в Энергодаре Запорожской области, никто не пострадал, сообщил глава города Максим Пухов.
"ВСУ продолжают наносить удары по Энергодару. Только за сегодняшний день: Удар по территории СОШ 5; Два удара по зданию администрации... К счастью, никто не пострадал", - написал Пухов в Telegram-канале.
Пухов также сообщил, что ВСУ нанесли удар по вышкам сотовой связи, повреждены несколько гражданских автомобилей, под постоянными атаками одна из дорог, ведущих в Энергодар.
"Более 10 дронов подавлены или сбиты на подходе или в черте города", - добавил глава города.
22 июня 2022, 17:18