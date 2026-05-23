В Уганде выявили новые случаи заражения лихорадкой Эбола

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Уганда выявила еще три случая заражения лихорадкой Эбола, общее число заболевших в стране достигло пяти, сообщило министерство здравоохранения страны.

"Три новых случая заболевания, вызываемого вирусом Эбола, были подтверждены в стране, в результате чего общее число подтвержденных случаев выросло до пяти", - говорится в заявлении, опубликованном на странице министерства в соцсети Х

Вирус обнаружили у двух человек, контактировавших с первым заразившимся, это водитель и медработник. Еще один случай выявили у гражданки Демократической Республики Конго , которая находилась в Уганде

В министерстве заявили, что идентифицировали всех контактировавших с зараженными и принимают необходимые меры.

Там также призвали обращаться в медучреждения при появлении симптомов, напомнив, что лечение на ранней стадии болезни значительно повышает шансы на исцеление.