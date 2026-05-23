Врач перечислил симптомы лихорадки Эбола
08:23 23.05.2026
Врач перечислил симптомы лихорадки Эбола

Кииза: лихорадка Эбола сопровождается головокружением и головной болью

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Угандийский врач Элайджа Кииза перечислил симптомы лихорадки Эбола: головокружение, головная боль, боль в суставах, высокая температура, диарея, тошнота, покраснение глаз и кровотечение.
  • Симптомы быстрее проявляются у людей в возрасте с ослабленным иммунитетом и у диабетиков, у детей это может занимать порядка полутора недель.
  • Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку Эболы в Демократической Республике Конго и Уганде чрезвычайной ситуацией международного значения.
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Лихорадка Эбола, вызванная вирусом Бундибугио, сопровождается головокружением, головной болью, болью в суставах, высокой температурой, диареей, тошнотой, покраснением глаз и кровотечением, рассказал РИА Новости угандийский врач Элайджа Кииза, имеющий опыт лечения больных этим вирусом.
"Головокружение, боль в суставах, головная боль, жар, диарея, тошнота и покраснение глаз", - перечислил собеседник агентства.
Он отметил, что симптомы быстрее проявляются у людей в возрасте с ослабленным иммунитетом, диабетиков, тогда как у детей это может занимать порядка полутора недель.
Также Кииза предостерег о том, что симптомы Эболы можно спутать с симптомами малярии.
Ранее Всемирная организация здравоохранения объявила спровоцированную вирусом Бундибугио вспышку Эболы в Демократической Республике Конго и Уганде чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения международного значения.
