Врач перечислил симптомы лихорадки Эбола

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Лихорадка Эбола, вызванная вирусом Бундибугио, сопровождается головокружением, головной болью, болью в суставах, высокой температурой, диареей, тошнотой, покраснением глаз и кровотечением, рассказал РИА Новости угандийский врач Элайджа Кииза, имеющий опыт лечения больных этим вирусом.
"Головокружение, боль в суставах, головная боль, жар, диарея, тошнота и покраснение глаз", - перечислил собеседник агентства.
Он отметил, что симптомы быстрее проявляются у людей в возрасте с ослабленным иммунитетом, диабетиков, тогда как у детей это может занимать порядка полутора недель.
Также Кииза предостерег о том, что симптомы Эболы можно спутать с симптомами малярии.
Ранее Всемирная организация здравоохранения объявила спровоцированную вирусом Бундибугио вспышку Эболы в Демократической Республике Конго и Уганде чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения международного значения.