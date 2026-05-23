Вирусолог рассказала об особенности лихорадки Эбола

05:12 23.05.2026
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Крупные вспышки лихорадки Эбола происходят регулярно и циклично, сообщила РИА Новости доктор медицинских наук, врач-инфекционист, вирусолог Елена Малинникова.
"Лихорадка Эбола является одной из самых важных и опасных инфекций, поэтому в нашем федеральном проекте "Санитарный щит" есть отдельная статья, относящаяся к мерам безопасности по таким вирусам. Однако крупные вспышки происходят с регулярностью, циклично каждые несколько определенных лет", - сказала Малинникова.
Она также отметила, что российские специалисты помогают в борьбе с лихорадкой Эбола в других странах.
Лихорадка Эбола - острое инфекционное заболевание, вызванное филовирусом. Среди симптомов заболевания можно выделить лихорадку, слабость, мышечную и головную боли, боли в горле и животе, рвоту, диарею, сыпь, в некоторых случаях не исключены кровотечения.
Ранее Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку Эболы в Демократической Республике Конго и Уганде чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения международного значения.
