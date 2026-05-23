Путин поздравил участников соревнований по дзюдо "Кубок Анатолия Рахлина"

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил участников, организаторов и гостей Международных соревнований по дзюдо "Кубок Анатолия Рахлина" с началом турнира, подчеркнув вклад состязания в реализации талантов.
"Приветствую вас на соревнованиях по дзюдо "Кубок Анатолия Рахлина". Отрадно, что ваш турнир уверенно развивается, приобщает к спорту все больше мальчишек и девчонок из разных регионов страны, служит пространством для реализации талантов, честного соперничества и дружеского общения", - сообщается в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Президент подчеркнул, что соревнования вносят значимый вклад в популяризацию богатого педагогического, творческого наследия Анатолия Семеновича Рахлина ‒ замечательного человека, выдающегося тренера и наставника.
Лидер России также выразил уверенность в том, что нынешние состязания пройдут на высоком уровне, запомнятся множеством ярких, захватывающих моментов, вдохновят юных участников на новые победы ‒ и в спорте, и в жизни.
"Желаю вам успехов и удачи", - добавил Путин.