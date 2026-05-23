Рейтинг@Mail.ru
Путин поздравил участников соревнований по дзюдо "Кубок Анатолия Рахлина" - РИА Новости, 23.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:17 23.05.2026
Путин поздравил участников соревнований по дзюдо "Кубок Анатолия Рахлина"

Путин поздравил участников Международных соревнований "Кубок Анатолия Рахлина"

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.05.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент РФ Владимир Путин поздравил участников, организаторов и гостей Международных соревнований по дзюдо «Кубок Анатолия Рахлина» с началом турнира.
  • Путин подчеркнул, что соревнования вносят значимый вклад в популяризацию наследия Анатолия Семеновича Рахлина.
  • Президент выразил уверенность в том, что состязания пройдут на высоком уровне и вдохновят юных участников на новые победы.
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил участников, организаторов и гостей Международных соревнований по дзюдо "Кубок Анатолия Рахлина" с началом турнира, подчеркнув вклад состязания в реализации талантов.
"Приветствую вас на соревнованиях по дзюдо "Кубок Анатолия Рахлина". Отрадно, что ваш турнир уверенно развивается, приобщает к спорту все больше мальчишек и девчонок из разных регионов страны, служит пространством для реализации талантов, честного соперничества и дружеского общения", - сообщается в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Президент РФ Владимир Путин и тренер-преподаватель ГБУ ДО спортивной школы олимпийского резерва имени А.С. Рахлина Михаил Рахлин, получивший знак отличия За наставничество - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
Путин в Кремле наградил сына своего тренера по дзюдо
21 мая, 17:50
Президент подчеркнул, что соревнования вносят значимый вклад в популяризацию богатого педагогического, творческого наследия Анатолия Семеновича Рахлина ‒ замечательного человека, выдающегося тренера и наставника.
Лидер России также выразил уверенность в том, что нынешние состязания пройдут на высоком уровне, запомнятся множеством ярких, захватывающих моментов, вдохновят юных участников на новые победы ‒ и в спорте, и в жизни.
"Желаю вам успехов и удачи", - добавил Путин.
Дзюдо - РИА Новости, 1920, 16.05.2026
В Буэнос-Айресе прошло российско-аргентинское первенство по дзюдо
16 мая, 03:35
 
РоссияАнатолий РахлинВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала