В России до сих пор можно заказать выступление двойника Верки Сердючки - РИА Новости, 23.05.2026
05:03 23.05.2026
В России до сих пор можно заказать выступление двойника Верки Сердючки

Шоу двойника Верки Сердючки в Москве обойдется в 34 тысячи рублей за 30 минут

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В России можно заказать выступление двойника Верки Сердючки (Андрея Данилко).
  • Выступление двойника украинской певицы продолжительностью 30 минут стоит 34 тысячи рублей.
  • Некоторые компании просят клиентов соблюдать конфиденциальность при организации выступлений двойника Верки Сердючки.
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Компании, предоставляющие развлекательные услуги на банкетах и корпоративах, продолжают предлагать клиентам заказать выступление двойника Верки Сердючки (Андрея Данилко), выяснило РИА Новости.
Поздравительное шоу двойника украинской певицы обойдется заказчикам в 34 тысячи рублей за 30-минутное выступление. Репертуар можно согласовать отдельно, в него может быть включен трек "Гуляночка" со строчкой украинского гимна.
"Мы можем выступить и на открытой площадке, в этом нет проблем. Если вы хотите услышать песню "Гуляночка", следует учитывать, что в тексте есть слово "Украина", это может вызвать конфликт, но исполнение возможно в зависимости от ситуации", - сообщили корреспонденту РИА Новости в одном из развлекательных центров Москвы.
При этом некоторые компании сохраняют осторожность при организации подобных выступлений и просят клиентов соблюдать конфиденциальность.
"Верку Сердючку можно заказать на ваш праздник. Единственное условие - площадка должна быть закрытой, а гости - только приглашенные, поскольку артист запрещен в России. В репертуар при необходимости можно включить песню "Гуляночка". Программа включает концерт и интерактив", - сообщили в одной из столичных компаний, предоставляющих подобные услуги.
Верка Сердючка - сценический образ украинского артиста Андрея Данилко. После 2022 года исполнитель неоднократно негативно высказывался в адрес России и российских властей.
Ранее РИА Новости ознакомилось с материалами российских правоохранительных органов, согласно которым артист может не получить разрешение на въезд в Россию.
