В Ставрополье в ДТП погибли три человека.

ПЯТИГОРСК, 23 мая - РИА Новости. Три человека погибли, предварительно, пять пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей на Ставрополье, проводится проверка, сообщили РИА Новости в прокуратуре края.
"Прокуратурой края организована проверка по факту ДТП в Новоалександровском округе. По предварительным данным, 23 мая 2026 года на автодороге между станицей Григорополисской и хутором Красночервонный произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей. В результате погибли три человека, предварительно, пять человек пострадали, в том числе дети", - говорится в сообщении.