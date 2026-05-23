В Турции автобус с российскими туристами попал в ДТП
12:17 23.05.2026 (обновлено: 13:09 23.05.2026)
В Турции автобус с российскими туристами попал в ДТП

© AP Photo / Emrah Gurel — Автомобиль скорой помощи в Турции
Автомобиль скорой помощи в Турции. Архивное фото
  • В Анталье госпитализировали 14 россиян после аварии с экскурсионным автобусом.
  • Генконсульство находится на связи с врачами и полицией.
СТАМБУЛ, 23 мая – РИА Новости. В Анталье госпитализировали 14 россиян после аварии с экскурсионным автобусом, сообщили РИА Новости в генеральном консульстве в этой провинции.
«

"В связи с произошедшим в субботу <...> ДТП с участием автобуса, в котором находились 14 российских туристов, генконсульство <...> находится в контакте с сотрудниками страховой компании, врачами и местными правоохранительными органами и держит ситуацию на приоритетном контроле", — заявили дипломаты.

В консульстве работает круглосуточный телефон экстренной связи: +90 (501) 811 49 45.
По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением и врезался в препятствие.
