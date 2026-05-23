В Приморье столкнулись две иномарки, три человека пострадали
09:47 23.05.2026
В Приморье столкнулись две иномарки, три человека пострадали

В Приморье в ДТП с 2 иномарками пострадали 3 человека, в том числе 2 детей

© Фото : Прокуратура Приморского края/TelegramПоследствия ДТП в Приморском крае
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Приморском крае произошло ДТП с участием двух иномарок.
  • Пострадали три человека, в том числе двое детей.
  • Авария произошла на трассе Артем — Находка.
ВЛАДИВОСТОК, 23 мая - РИА Новости. Три человека, в том числе двое детей, госпитализированы после ДТП в Приморском крае, сообщает прокуратура региона.
По данным надзорного ведомства, авария произошла на трассе АртемНаходка: водитель Toyota Passo на нерегулируемом перекрестке не предоставил преимущество в движении и столкнулся с Toyota Tank.
"В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали водитель Toyota Passo 1959 года рождения, а также двое несовершеннолетних пассажиров автомобиля Toyota Tank (2020 и 2014 годов рождения), которым причинен вред здоровью различной степени тяжести. Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
Ход и результаты проверки поставлены на контроль прокуратуры, добавили в надзорном ведомстве.
