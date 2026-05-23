Аналитик объяснил, куда пойдет доллар при падении до 70 рублей

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Рубль продолжает укрепляться, доллар уже опускался до 70,06 рубля. О дальнейших перспективах курса агентству “Прайм” рассказал управляющий фондом "Майнинг" УК "Рекорд Капитал" Александр Барышников.
"Уровень 71 за доллар выглядит привлекательным для покупки валюты, однако риск дальнейшего укрепления рубля сохраняется. Минфин пока не в состоянии сдержать этот процесс, и при сохранении текущей конъюнктуры доллар вполне может вернуться к 65 рублям", — пояснил эксперт.
По словам Барышникова, поддержку рублю оказывают перестройка расчётов в национальных валютах, а также предстоящий 28 мая пик налоговых выплат, когда экспортёры конвертируют валютную выручку в рубли. Это может опустить доллар ниже 70 рублей.
В то же время геополитические сигналы о возможном соглашении США и Ирана пока остаются неопределёнными — рынок ждет официальных заявлений. В случае реального прогресса на переговорах нефтяные цены могут снизиться, что создаст давление на рубль. Ключевые уровни по доллару: поддержка — 70 рублей, сопротивление — 71,75 рубля и 73,63 рубля, заключил аналитик.