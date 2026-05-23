Россия сожалеет, что конференция по ДНЯО осталась без итогового документа

Краткий пересказ от РИА ИИ Российская делегация выразила сожаление, что итоговый документ конференции по ДНЯО не был вынесен для принятия.

Председатель конференции До Хунг Вьет объявил, что не намерен выносить документ на принятие из-за отсутствия согласия среди участников.

Посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Белоусов раскритиковал предложение США по документу, заявив, что проект документа представляет собой пакетное предложение и против изъятия из текста некоторых положений.

ООН, 23 мая – РИА Новости. РФ сожалеет в связи с тем, что финальный документ конференции по ДНЯО не был вынесен для принятия, заявил посол по особым поручениям МИД РФ и глава российской делегации на этой конференции по ДНЯО Андрей Белоусов.

Участники Обзорной конференции ДНЯО ранее не смогли принять итоговый документ. Председатель соответствующей конференции До Хунг Вьет объявил, что не намерен выносить документ на принятие, так как конференция не в состоянии достичь согласия.

"Наша делегация выражает глубочайшее сожаление в связи с тем, что проект итогового документа не был вынесен для принятия", – сказал Белоусов в ходе заседания конференции.

При этом он раскритиковал предложение США по документу.