Участники конференции ДНЯО вновь не смогли принять итоговый документ

Грибовидное облако через несколько секунд после детонации первой атомной бомбы на полигоне Аламогордо. 16 июля 1945. Архивное фото

ООН, 23 мая – РИА Новости. Участники Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) не смогли принять итоговый документ, объявил председатель конференции До Хунг Вьет.

"Несмотря на наши максимальные усилия, однако, насколько я понимаю, конференция не в состоянии достичь согласия по своей основной работе. Поскольку теперь это очевидно, я не намерен выносить документ на принятие, так как конференция не в состоянии достичь согласия", – сказал он в ходе заседания.