Участники конференции ДНЯО вновь не смогли принять итоговый документ
01:02 23.05.2026
Участники конференции ДНЯО в третий раз не смогли принять итоговый документ

© Фото : United States Department of Energy
Грибовидное облако через несколько секунд после детонации первой атомной бомбы на полигоне Аламогордо. 16 июля 1945
Грибовидное облако через несколько секунд после детонации первой атомной бомбы на полигоне Аламогордо. 16 июля 1945. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Участники Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) вновь не смогли принять итоговый документ.
  • На предыдущих конференциях в 2015 и 2022 годах итоговый документ также не был согласован.
  • Обзорная конференция ДНЯО является главным событием в сфере ядерного нераспространения и разоружения и проходит раз в пять лет.
ООН, 23 мая – РИА Новости. Участники Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) не смогли принять итоговый документ, объявил председатель конференции До Хунг Вьет.
На предыдущих конференциях в 2015 и 2022 годах итоговый документ также не был согласован.
"Несмотря на наши максимальные усилия, однако, насколько я понимаю, конференция не в состоянии достичь согласия по своей основной работе. Поскольку теперь это очевидно, я не намерен выносить документ на принятие, так как конференция не в состоянии достичь согласия", – сказал он в ходе заседания.
Обзорная конференция ДНЯО является главным событием в сфере ядерного нераспространения и разоружения и проходит раз в пять лет. Задача мероприятия — провести обзор исполнения Договора о нераспространении ядерного оружия за отчетный период и наметить соответствующие шаги на будущий. Показателем успеха конференции будет возможность стран прийти к консенсусу по итоговому документу мероприятия.
