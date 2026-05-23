Участники конференции ДНЯО вновь не смогли принять итоговый документ

ООН, 23 мая – РИА Новости. Участники Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) не смогли принять итоговый документ, объявил председатель конференции До Хунг Вьет.
На предыдущих конференциях в 2015 и 2022 годах итоговый документ также не был согласован.
"Несмотря на наши максимальные усилия, однако, насколько я понимаю, конференция не в состоянии достичь согласия по своей основной работе. Поскольку теперь это очевидно, я не намерен выносить документ на принятие, так как конференция не в состоянии достичь согласия", – сказал он в ходе заседания.
Обзорная конференция ДНЯО является главным событием в сфере ядерного нераспространения и разоружения и проходит раз в пять лет. Задача мероприятия — провести обзор исполнения Договора о нераспространении ядерного оружия за отчетный период и наметить соответствующие шаги на будущий. Показателем успеха конференции будет возможность стран прийти к консенсусу по итоговому документу мероприятия.