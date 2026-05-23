В ДНР ребенок погиб в ДТП с питбайком

ДОНЕЦК, 23 мая - РИА Новости. ДТП произошло на трассе у населенного пункта Кутейниково в ДНР, погиб 12-летний пассажир питбайка, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава республики.

"Пассажир питбайка -12 лет. Биологическая смерть до прибытия бригады скорой помощи", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что также пострадал 16-летний подросток, который находился за рулем питбайка - у него диагностированы множественные ссадины и сотрясение головного мозга.