В ДНР ребенок погиб в ДТП с питбайком

ДОНЕЦК, 23 мая - РИА Новости. ДТП произошло на трассе у населенного пункта Кутейниково в ДНР, погиб 12-летний пассажир питбайка, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава республики.
"Пассажир питбайка -12 лет. Биологическая смерть до прибытия бригады скорой помощи", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что также пострадал 16-летний подросток, который находился за рулем питбайка - у него диагностированы множественные ссадины и сотрясение головного мозга.
По словам очевидцев, ДТП произошло на участке трассы около населенного пункта Кутейниково в ДНР. Питбайк столкнулся с легковым автомобилем.