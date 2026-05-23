В ДНР ребенок погиб в ДТП с питбайком
20:55 23.05.2026
В ДНР ребенок погиб в ДТП с питбайком

Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На трассе у населенного пункта Кутейниково в ДНР произошло ДТП с участием питбайка и легкового автомобиля.
  • В результате аварии погиб 12-летний пассажир питбайка, а 16-летний водитель получил множественные ссадины и сотрясение головного мозга.
ДОНЕЦК, 23 мая - РИА Новости. ДТП произошло на трассе у населенного пункта Кутейниково в ДНР, погиб 12-летний пассажир питбайка, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава республики.
"Пассажир питбайка -12 лет. Биологическая смерть до прибытия бригады скорой помощи", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что также пострадал 16-летний подросток, который находился за рулем питбайка - у него диагностированы множественные ссадины и сотрясение головного мозга.
По словам очевидцев, ДТП произошло на участке трассы около населенного пункта Кутейниково в ДНР. Питбайк столкнулся с легковым автомобилем.
