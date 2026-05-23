СБУ заставляли мирного жителя в ДНР есть землю

ДОНЕЦК, 23 мая — РИА Новости. Сотрудники СБУ заставили есть землю мирного жителя села Шевченко после жалобы на отсутствие воды, рассказал РИА Новости беженец из Родинского Олег Дзюба.
По словам мужчины, один из местных жителей села Шевченко позвонил в водоканал, чтобы узнать причины отсутствия воды. После разговора с представителями коммунальных служб мужчина упомянул возможность обращения в органы ДНР.
"Он сказал им: "Может, мне позвонить в правительство ДНР и узнать, когда у нас будет вода?". Они бросили трубку. Приехала СБУ и на камеру заставила его есть землю и пить воду", — сообщил беженец.
Он добавил, что мужчине дали стакан воды со словами: "Напейся. Ты, говорят, воды хотел".
Российские войска освободили населенный пункт Шевченко 11 января 2025 года. Министр обороны Андрей Белоусов поздравил с этим командование и личный состав 74-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады.