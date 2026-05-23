Дмитриев предрек катастрофический крах без мира на Ближнем Востоке
19:27 23.05.2026
Дмитриев предрек катастрофический крах без мира на Ближнем Востоке

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкКирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев. Архивное фото
  • Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев считает, что отсутствие мира на Ближнем Востоке грозит катастрофическими необратимыми последствиями.
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев считает, что отсутствие мира на Ближнем Востоке грозит катастрофическими необратимыми последствиями.
"Миру необходим мир, чтобы избежать катастрофического необратимого краха", - написал Дмитриев в соцсети Х.
Так глава РФПИ прокомментировал статью британского издания Financial Times о том, что посредники по урегулированию конфликта вокруг Ирана считают, что близки к соглашению о продлении перемирия США и Тегерана на 60 дней.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.
