ФРГ страдает из-за разрыва с надежным российским газом, заявил Дмитриев
11:46 23.05.2026
ФРГ страдает из-за разрыва с надежным российским газом, заявил Дмитриев

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что ФРГ страдает из-за разрыва связей с российским газом.
  • Дмитриев считает, что крупный экономический кризис окажет разрушительное воздействие на Европу.
  • По словам Дмитриева, кризис разворачивается из-за ошибочных решений в энергетической сфере, продвигаемых экс-президентом США Джо Байденом.
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. ФРГ страдает из-за разрыва связей с надежным и доступным российским газом, крупный экономический кризис вскоре окажет разрушительное воздействие на Европу, считает глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"Германия страдает из-за разрыва связей с доступным и надежным российским газом... Цунами энергетического кризиса вскоре окажет разрушительное воздействие на Германию, остальную часть ЕС и Великобританию", - написал Дмитриев в соцсети Х.
По его словам, крупный экономический кризис разворачивается из-за "ошибочных решений" в энергетической сфере, продвигаемых экс-президентом США Джо Байденом.
