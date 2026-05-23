Названа продолжительсность самого длинного дня в 2026 году

МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Самым длинным днем в 2026 году станет 21 июня, в эту дату произойдет летнее солнцестояние, сообщили РИА Новости в Московском планетарии.
"Двадцать первое июня 11.24 – летнее солнцестояние, самая короткая ночь и самый длинный день в Северном полушарии Земли", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что в этот день продолжительность светлого времени суток составит 17 часов 33 минуты.
После 21 июня день начнет убывать. Продолжительность дня и ночи сравняется в день осеннего равноденствия 23 сентября, а короче всего светлое время суток будет в день зимнего солнцестояния 21 декабря.
21 июня 2025, 01:51