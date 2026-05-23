14:15 23.05.2026
В Черкесске подозреваемую в смертельном ДТП отправили под домашний арест

  • Суд в Карачаево-Черкесии заключил под домашний арест женщину, подозреваемую в смертельном наезде на ребенка.
  • Она сбила восьмилетнюю девочку на пешеходном переходе в Черкесске, ребенок скончался в больнице.
ПЯТИГОРСК, 23 мая – РИА Новости. Суд заключил под домашний арест женщину, подозреваемую в смертельном наезде на 8-летнюю девочку на пешеходном переходе в Черкесске, сообщили РИА Новости в СУСК Карачаево-Черкесии.
"Черкесским городским судом в отношении фигурантки избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - сообщили в ведомстве.

В пятницу управление СК РФ по Карачаево-Черкесии сообщило о задержании женщины, подозреваемой в наезде на восьмилетнюю девочку на пешеходном переходе в Черкесске. Ребенок скончался в больнице.
На кадрах, имеющихся в распоряжении РИА Новости, видно, как двое детей переходят дорогу по зебре. Держась за руки, они дошли до разделительной полосы и пошли дальше, их пропустил автобус, но темный легковой автомобиль на соседней полосе не остановился перед пешеходным переходом. От удара девочку откинуло на несколько метров, к ней с противоположных сторон дороги побежали взрослые.
