Эксперт назвала основную угрозу для краснокнижных черепах в России

Краткий пересказ от РИА ИИ Около трети всего нелегального оборота краснокнижных черепах приходится на 20 человек, прикрывающихся легендой о «домашнем разведении».

За словами «домашнее разведение» скрывается обычное браконьерство: взрослых черепах-производителей отлавливают в природе, забирают у них яйца, инкубируют их, а молодняк продают под видом «разводного».

Ежегодно нелегальный оборот средиземноморской черепахи в России насчитывает около 1 тысячи особей, что является катастрофическими потерями для вида с общей численностью в несколько десятков тысяч особей.

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Около трети всего нелегального оборота краснокнижных черепах приходится примерно на 20 человек, прикрывающихся легендой об их "домашнем разведении", рассказала РИА Новости эксперт-герпетолог, научный сотрудник ООО "Сафарипарк" Анна Гнетнева.

Двадцать третьего мая ежегодно празднуется Всемирный день черепахи. Целью праздника является привлечение внимания общественности к проблеме сокращения популяции черепах.

Гнетнева объяснила, что тех, кто выставляет на продажу краснокнижных черепах, можно условно поделить на две группы: случайные продавцы и продавцы, прикрывающиеся легендой о "домашнем разведении".

"Первая и самая многочисленная - это случайные продавцы. В большинстве случаев это обычные люди, которые либо случайно нашли черепаху на природе, либо поняли, что не могут обеспечить ей правильный уход в домашних условиях, и пытаются таким образом избавиться от животного", - рассказала Гнетнева.

Однако, основную угрозу для дикой популяции краснокнижных черепах представляют совсем другие люди, продолжила она.

"Их относительно немного (по данным мониторинга 2024 года, всего около 20 человек из более чем 300, отмеченных за незаконной торговлей), но именно на их долю приходится почти треть всего нелегального оборота", - сказала Гнетнева.

"Среди этой группы особенно выделяются те, кто прикрывается легендой о "домашнем разведении". Важно понимать, что это в подавляющем большинстве случаев обман. В России практически нет легальных коммерческих питомников, занимающихся разведением средиземноморской черепахи с правом продажи потомства, так как все подобные разрешения выдаются Росприроднадзором лишь в исключительных случаях", - добавила она.

Гнетнева объяснила, что за словами "домашнее разведение" скрывается обычное браконьерство: взрослых черепах-производителей отлавливают в природе, забирают у них яйца, инкубируют их, а молодняк продают под видом "разводного".

"По оценкам специалистов, ежегодно нелегальный оборот средиземноморской черепахи в России насчитывает около 1 тысячи особей. Для вида, чья общая численность, по разным оценкам, составляет лишь несколько десятков тысяч особей, это катастрофические потери. Средняя цена на черном рынке - около 7500 рублей, но продавцы заламывают и до 30 тысяч", - сказала эксперт-герпетолог.

"При этом максимальный штраф для гражданина по статье 8.35 КоАП РФ составляет всего 5 тысяч рублей, то есть черепаха часто стоит дороже, чем потенциальный штраф", - добавила она.