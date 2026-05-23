В России более 500 раз за год пытались продать краснокнижную черепаху

Краткий пересказ от РИА ИИ Более 500 объявлений о продаже краснокнижной черепахи Никольского выявлено на «Авито» за 2024 год.

Популяции черепах Никольского и китайского трионикса сокращаются из-за браконьерского отлова и уничтожения мест обитания.

В мае 2024 года проект «Красная книга? Не продается!» достиг соглашения с «Авито» об оперативной внесудебной блокировке объявлений о продаже краснокнижных животных.

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Более 500 объявлений о продаже находящейся под угрозой исчезновения черепахи Никольского, являющейся единственной сухопутной черепахой в фауне России, выявлено на "Авито" за 2024 год, но после соглашения зоозащитников с площадкой такие объявления теперь блокируются во внесудебном порядке, сообщила РИА Новости эксперт-герпетолог, научный сотрудник ООО "Сафарипарк" Анна Гнетнева.

Двадцать третьего мая ежегодно празднуется Всемирный день черепахи. Целью праздника является привлечение внимания общественности к проблеме сокращения популяции черепах.

По словам эксперта-герпетолога, чаще всего в сети Интернет продают два вида краснокнижных черепах - черепаха Никольского и китайский трионикс. Оба вида занесены в Красную книгу России с наивысшим статусом редкости "1", как находящиеся под угрозой исчезновения. "Лидер нелегального оборота - средиземноморская черепаха, а точнее, ее подвид - черепаха Никольского (Testudo graeca nikolskii). Только за 2024 год на одном сайте " Авито " выявили более 500 объявлений о ее продаже", - рассказала РИА Новости Гнетнева.

Она объяснила, что этот вид является единственной сухопутной черепахой в фауне России, и ее численность катастрофически мала.

"Например, на ключевом участке обитания на полуострове Абрау насчитывается всего пять-шесть тысяч особей, что составляет около 30% от всей популяции", - уточнила эксперт.

Второй вид, который страдает от продаж в интернете, - это дальневосточная черепаха или китайский трионикс (Pelodiscus sinensis), добавила Гнетнева.

"В отличие от сухопутной родственницы, это полностью водная черепаха с уникальным кожистым панцирем, которая в России находится на северной границе своего ареала. Ее ареал раздроблен и ограничен всего двумя изолированными очагами в Хабаровском и Приморском краях , а общая численность, по данным на 2023 год, составляет не более шести тысяч особей", - сказала Гнетнева.

Популяции этих черепах продолжают сокращаться из-за браконьерского отлова и уничтожения мест обитания, а в случае трионикса в том числе из-за массового сбора яиц местным населением, подчеркнула эксперт.

Объясняя популярность интернет-площадок для продажи краснокнижных черепах, Гнетнева заявила, что в последние 10-15 лет незаконная торговля перекочевала в интернет из-за его анонимности и огромного охвата.

"В интернете любой человек может создать аккаунт и предложить товар по всей стране, а попытки отследить продавца - это как искать иголку в стоге сена. По оценкам экспертов, на долю наиболее популярной платформы "Авито" приходится более 90% всех подобных объявлений о продаже животных, занесенных в Красную книгу", - отметила она.

Такая высокая статистика не осталась без внимания зоозащитников, в связи с чем в мае 2024 года проект "Красная книга? Не продается!" достиг соглашение с "Авито" об оперативной внесудебной блокировке объявлений, сообщила Гнетнева.