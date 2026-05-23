В Чечне два человека пропали без вести из-за схода лавины

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В пограничной зоне Итум-Калинского района Чечни сошла лавина.
- Без вести пропали два человека, которые занимались очищением дороги.
- Поисково-спасательные операции ведутся в полном объеме, сообщил глава района Альберт Рабуев.
ГРОЗНЫЙ, 23 май — РИА Новости. Два человека пропали в пограничной зоне Итум-Калинского района Чечни из-за схода лавины, сообщил глава района Альберт Рабуев.
«
"Посетили место схода лавины в пограничной зоне Итум-Калинского муниципального района - в Терлойском сельском поселении, в селе Малхиста, хутора Терти. К сожалению, в результате этого природного бедствия пропали без вести два человека, которые в тот день занимались очищением дороги", - написал Рабуев в своем Telegram-канале.
Он сообщил, что их местонахождение остается неизвестным, поисково-спасательные операции ведутся в полном объеме.
"Мы надеемся на их скорое обнаружение и выздоровление пострадавших. В это трудное время мы объединяем усилия, чтобы помочь пострадавшим, поддержать их семьи и обеспечить безопасность всех жителей", - добавил он.