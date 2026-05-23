В Бурятии подтопило несколько участков дорог

УЛАН-УДЭ, 23 мая - РИА Новости. Четыре участка региональных и местных дорог подмыло в Бурятии из-за обильных осадков, движение всех видов транспорта на них ограничено, сообщил глава республики Алексей Цыденов.
"После прошедших осадков на территории Закаменского района 21-23 мая произошел подъем уровня воды в реке Джида, в результате чего подтопило и подмыло участки дорог регионального и местного значения в Джидинском районе. Идут восстановительные работы на участках", - написал Цыденов в своем канале на платформе "МАХ".
По его словам, движение для всех видов транспорта ограничено на четырех участках дорогах: 177 км региональной автодороги Гусиноозерск - Петропавловка - Закаменск, подъезд к мосту через реку Джида со стороны села Тохой, подъезд к временному мосту Нюгуйский через реку Джида со стороны села Енхор, подъезд к Хулдатскому мосту через реку Джида со стороны села Хулдат.
Глава республики отметил, что поручил руководителю Бурятрегионавтодора Игорю Петрову выехать на место для координации восстановительных работ.
