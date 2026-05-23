Украинские беспилотники атаковали промышленное предприятие в Пермском крае

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Атака украинских БПЛА совершена на промышленное предприятие в Пермском крае, на подлете сбиты несколько беспилотников, предварительно, никто не пострадал, сообщил губернатор Дмитрий Махонин.
"Сегодня на одно из промышленных предприятий Пермского края совершена атака вражеских беспилотников. Несколько БПЛА было сбито на подлете силами Минобороны и мобильными огневыми группами. По предварительной информации, пострадавших нет", - написал Махонин в канале на платформе "Макс".
Губернатор отметил, что угрозы безопасности жителей нет, на месте работают оперативные службы.
