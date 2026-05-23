Украинские беспилотники атаковали промышленное предприятие в Пермском крае
08:54 23.05.2026 (обновлено: 08:55 23.05.2026)
Украинские беспилотники атаковали промышленное предприятие в Пермском крае

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На промышленное предприятие в Пермском крае совершена атака украинских БПЛА.
  • Несколько беспилотников было сбито на подлете силами Минобороны и мобильными огневыми группами.
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Атака украинских БПЛА совершена на промышленное предприятие в Пермском крае, на подлете сбиты несколько беспилотников, предварительно, никто не пострадал, сообщил губернатор Дмитрий Махонин.
"Сегодня на одно из промышленных предприятий Пермского края совершена атака вражеских беспилотников. Несколько БПЛА было сбито на подлете силами Минобороны и мобильными огневыми группами. По предварительной информации, пострадавших нет", - написал Махонин в канале на платформе "Макс".
Губернатор отметил, что угрозы безопасности жителей нет, на месте работают оперативные службы.
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияПермский крайДмитрий МахонинВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
