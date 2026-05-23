В Тульской области уничтожили украинский беспилотник

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили еще один вражеский БПЛА в Тульской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.

Он отметил, что, по предварительной информации, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.