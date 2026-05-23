В центре Белграда собрались колонны протестующих

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Белграде на площади "Славия" проходит массовая акция протеста студентов и сторонников оппозиции в память о погибших при обрушении навеса на железнодорожном вокзале 1 ноября 2024 года.
- Во время акции протеста в Белграде участники несут различные флаги и транспаранты, скандируют лозунги и используют вувузелы и свистки.
- В день массового протеста госкомпания Srbija voz сообщила о прекращении пассажирского сообщения без объяснения причин.
БЕЛГРАД, 23 мая – РИА Новости. Колонны протестующих студентов и сторонников оппозиции собрались из разных частей Белграда на площади в центре города, передает корреспондент РИА Новости.
В несогласованной акции в Нови-Саде приняли участие 39 тысяч человек
1 ноября 2025, 21:19
Днем часть протестующих собралась на площади Республики в историческом центре города, другая - в районе Земун, третья - в районе Автокоманда. К 17.30 (18.30 мск) колонны пешком по перекрытым улицам пришли на площадь Славия.
Собравшиеся несут флаги Сербии, флаг "АнтиНАТО и АнтиЕС", православные хоругви и крест, логотипы своих факультетов, транспаранты с названиями населенных пунктов, антиправительственными лозунгами, флаг фирмы Ferrari, флаги Рохана и Гондора из "Властелина колец", трехметровый макет зеленого огурца и двухметровый макет троянского коня.
Протестующие гудят в вувузелы, свистят в свистки, скандируют Pumpaj! ("Качай!"), подпрыгивают под кричалку "Кто не прыгает, тот "чаци" - сторонник властей. На площади Славия собрались несколько тысяч человек, протестующие продолжают прибывать. Полиции не заметно, прилегающие улицы перекрыты.
Госкомпания Srbija voz сообщила в субботу в день массового протеста в Белграде студентов и сторонников оппозиции о прекращении пассажирского сообщения без объяснения причин.
Прошлый раз железнодорожное сообщение в Сербии было остановлено из-за угрозы теракта 31 октября 2025 года, накануне годовщины трагедии в Нови-Саде.
Обстановка в городах Сербии обострилась в середине августа 2025 года. Участники протестов активизировали действия, в вечерние и ночные часы они шли на противостояние с полицией, блокировали дороги.
Премьер Сербии Джуро Мацут в августе 2025 года осудил насилие и призвал к снижению напряженности. Патриарх Сербский Порфирий призвал сограждан к прекращению конфликтов и розни. Минюст Сербии назвал беспорядки ударом по конституционному строю и предупредил об уголовной ответственности участников.
В Белграде проходит шествие студентов к храму Святого Саввы
27 января, 22:06