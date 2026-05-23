В центре Белграда собрались колонны протестующих

Краткий пересказ от РИА ИИ В Белграде на площади "Славия" проходит массовая акция протеста студентов и сторонников оппозиции в память о погибших при обрушении навеса на железнодорожном вокзале 1 ноября 2024 года.

Во время акции протеста в Белграде участники несут различные флаги и транспаранты, скандируют лозунги и используют вувузелы и свистки.

В день массового протеста госкомпания Srbija voz сообщила о прекращении пассажирского сообщения без объяснения причин.

БЕЛГРАД, 23 мая – РИА Новости. Колонны протестующих студентов и сторонников оппозиции собрались из разных частей Белграда на площади в центре города, передает корреспондент РИА Новости.

Протестующие в Сербии студенты и сторонники оппозиции назначили в Белграде в субботу в 18.00 (19.00 мск) массовую акцию протеста на площади "Славия" в память о 16 погибших при обрушении навеса на железнодорожном вокзале 1 ноября 2024 года.

Днем часть протестующих собралась на площади Республики в историческом центре города, другая - в районе Земун, третья - в районе Автокоманда. К 17.30 (18.30 мск) колонны пешком по перекрытым улицам пришли на площадь Славия.

Собравшиеся несут флаги Сербии, флаг "АнтиНАТО и АнтиЕС", православные хоругви и крест, логотипы своих факультетов, транспаранты с названиями населенных пунктов, антиправительственными лозунгами, флаг фирмы Ferrari, флаги Рохана и Гондора из "Властелина колец", трехметровый макет зеленого огурца и двухметровый макет троянского коня.

Протестующие гудят в вувузелы, свистят в свистки, скандируют Pumpaj! ("Качай!"), подпрыгивают под кричалку "Кто не прыгает, тот "чаци" - сторонник властей. На площади Славия собрались несколько тысяч человек, протестующие продолжают прибывать. Полиции не заметно, прилегающие улицы перекрыты.

Госкомпания Srbija voz сообщила в субботу в день массового протеста в Белграде студентов и сторонников оппозиции о прекращении пассажирского сообщения без объяснения причин.

Прошлый раз железнодорожное сообщение в Сербии было остановлено из-за угрозы теракта 31 октября 2025 года, накануне годовщины трагедии в Нови-Саде.

Обстановка в городах Сербии обострилась в середине августа 2025 года. Участники протестов активизировали действия, в вечерние и ночные часы они шли на противостояние с полицией, блокировали дороги.