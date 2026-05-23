Поселок в Белгородской области дважды подвергся ракетным обстрелам ВСУ
17:59 23.05.2026 (обновлено: 18:05 23.05.2026)
Поселок Борисовка в Белгородской области дважды подвергся ракетным обстрелам ВСУ

Обломок ракеты . Архивное фото
  • Поселок Борисовка Белгородской области дважды подвергся ракетным обстрелам ВСУ.
  • В результате атак загорелись пять автомобилей, частично разрушено административное здание, повреждено остекление двух коммерческих объектов и нескольких многоквартирных домов.
БЕЛГОРОД, 23 мая - РИА Новости. Поселок Борисовка Белгородской области дважды подвергся ракетным обстрелам ВСУ, информация о пострадавших уточняется, сообщили в оперштабе региона.
"Поселок Борисовка Борисовского округа дважды подвергся ракетным обстрелам ВСУ. Информация о пострадавших уточняется", - говорится в сообщении в Telegram-канале оперштаба.
Отмечается, что в результате атак загорелись пять автомобилей. Пожарные расчеты ликвидировали все очаги возгораний.
Уточняется, частично разрушено административное здание, повреждено остекление двух коммерческих объектов и нескольких многоквартирных домов. Оперативные службы работают на месте, добавили в оперштабе.
Специальная военная операция на Украине • Белгородская область • Вооруженные силы Украины
 
 
