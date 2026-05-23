Поселок в Белгородской области дважды подвергся ракетным обстрелам ВСУ

БЕЛГОРОД, 23 мая - РИА Новости. Поселок Борисовка Белгородской области дважды подвергся ракетным обстрелам ВСУ, информация о пострадавших уточняется, сообщили в оперштабе региона.
"Поселок Борисовка Борисовского округа дважды подвергся ракетным обстрелам ВСУ. Информация о пострадавших уточняется", - говорится в сообщении в Telegram-канале оперштаба.
Отмечается, что в результате атак загорелись пять автомобилей. Пожарные расчеты ликвидировали все очаги возгораний.
Уточняется, частично разрушено административное здание, повреждено остекление двух коммерческих объектов и нескольких многоквартирных домов. Оперативные службы работают на месте, добавили в оперштабе.
22 июня 2022, 17:18