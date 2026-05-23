В Белгородской области мужчина пострадал при атаке БПЛА

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате атаки БПЛА на грузовой автомобиль в Белгородской области, мужчину доставили в больницу, сообщили в оперативном штабе региона.
"При атаке дрона ВСУ пострадал мирный житель. Сегодня ночью в селе Нежеголь Шебекинского округа FPV-дрон ударил по грузовому автомобилю. Бригада "скорой" доставила водителя в Шебекинскую ЦРБ", - говорится в сообщении в Telegram-канале оперштаба.
Отмечается, что у мужчины диагностировали минно-взрывную травму и акубаротравму, для дальнейшего обследования его направили в белгородскую больницу.
