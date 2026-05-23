СМИ: ВМС Бельгии могут остаться без боевых кораблей на фоне срыва поставок - РИА Новости, 23.05.2026
14:28 23.05.2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бельгийский флот может на несколько лет остаться без фрегатов из-за задержек строительства боевых кораблей, заказанных совместно с Нидерландами.
  • Поставки первого нового фрегата для Бельгии ожидаются не ранее 2034 года — на семь лет позже первоначального графика.
БРЮССЕЛЬ, 23 мая - РИА Новости. Бельгийский флот может на несколько лет остаться без фрегатов из-за задержек строительства боевых кораблей, заказанных совместно с Нидерландами, сообщает газета De Morgen.
По информации издания, поставка первого нового фрегата для Бельгии теперь ожидается не ранее 2034 года - на семь лет позже первоначального графика.
"Без временного решения флот, вероятно, останется вообще без фрегатов", - пишет газета.
Сейчас в составе бельгийских ВМС остаются два старых фрегата: Leopold I и Louise-Marie, которые в последние годы участвовали в миссиях НАТО в Балтийском море и других операциях альянса.
Однако, по данным De Morgen, маловероятно, что эти корабли смогут оставаться в эксплуатации до середины следующего десятилетия.
"В результате флот сталкивается с перспективой в течение нескольких лет обходиться без фрегатов", - отмечает издание.
По информации газеты, бельгийские власти рассматривают экстренные временные меры.
"Возможные временные решения включают переоборудование минных тральщиков или аренду фрегатов", - пишет De Morgen.
Одновременно резко растет стоимость программы строительства кораблей.
"Стоимость уже выросла с 600 миллионов до 1 миллиарда евро за корабль, и ожидается увеличение как минимум еще на 250 миллионов евро", - сообщает издание.
Фрегаты строятся в рамках совместной бельгийско-нидерландской программы на голландской верфи.
Как пишет газета, министр обороны Бельгии Тео Франкен и его нидерландская коллега Дилан Йешилгез договорились найти "экстренные решения" до летних каникул.
