СМИ: ВМС Бельгии могут остаться без боевых кораблей на фоне срыва поставок

Краткий пересказ от РИА ИИ Бельгийский флот может на несколько лет остаться без фрегатов из-за задержек строительства боевых кораблей, заказанных совместно с Нидерландами.

Поставки первого нового фрегата для Бельгии ожидаются не ранее 2034 года — на семь лет позже первоначального графика.

БРЮССЕЛЬ, 23 мая - РИА Новости. Бельгийский флот может на несколько лет остаться без фрегатов из-за задержек строительства боевых кораблей, заказанных совместно с Нидерландами, сообщает газета De Morgen

По информации издания, поставка первого нового фрегата для Бельгии теперь ожидается не ранее 2034 года - на семь лет позже первоначального графика.

"Без временного решения флот, вероятно, останется вообще без фрегатов", - пишет газета.

Сейчас в составе бельгийских ВМС остаются два старых фрегата: Leopold I и Louise-Marie, которые в последние годы участвовали в миссиях НАТО Балтийском море и других операциях альянса.

Однако, по данным De Morgen, маловероятно, что эти корабли смогут оставаться в эксплуатации до середины следующего десятилетия.

"В результате флот сталкивается с перспективой в течение нескольких лет обходиться без фрегатов", - отмечает издание.

По информации газеты, бельгийские власти рассматривают экстренные временные меры.

"Возможные временные решения включают переоборудование минных тральщиков или аренду фрегатов", - пишет De Morgen.

Одновременно резко растет стоимость программы строительства кораблей.

"Стоимость уже выросла с 600 миллионов до 1 миллиарда евро за корабль, и ожидается увеличение как минимум еще на 250 миллионов евро", - сообщает издание.

Фрегаты строятся в рамках совместной бельгийско-нидерландской программы на голландской верфи.