Рейтинг@Mail.ru
В США умер рэп-исполнитель Роб Бейс - РИА Новости, 23.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:32 23.05.2026 (обновлено: 09:04 23.05.2026)
В США умер рэп-исполнитель Роб Бейс

Автор хита "It Takes Two" Роб Бейс умер в возрасте 59 лет

© AP Photo / Invision/Rob GrabowskiАмериканский рэп-исполнитель Роб Бейс
Американский рэп-исполнитель Роб Бейс - РИА Новости, 1920, 23.05.2026
© AP Photo / Invision/Rob Grabowski
Американский рэп-исполнитель Роб Бейс. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американский рэп-исполнитель Роб Бейс скончался в возрасте 59 лет.
  • Композиция «It Takes Two» дуэта Rob Base & DJ EZ Rock стала «культурным ориентиром» и использовалась в фильмах «Предложение» и «Железный человек 2».
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Американский рэп-исполнитель Роб Бейс, автор хита "It Takes Two", скончался в возрасте 59 лет, сообщает издание Variety.
"Умер Роб Бейс, один из участников дуэта Rob Base & DJ EZ Rock, наиболее известный по хиту "It Takes Two". Ему было 59 лет", - говорится в публикации.
Издание отмечает, что композиция "It Takes Two" достигла третьего места в чарте Billboard в 1988 году и стала "культурным ориентиром", поскольку ее использовали многие артисты, начиная от рэпера Snoop Dogg до группы Black Eyed Peas. Она также использовалась в таких фильмах, как "Предложение" 2009 года и "Железный человек 2" 2010 года.
 
Snoop Dogg (Calvin Broadus, Jr.)СШАКультура
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала