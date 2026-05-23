В США умер рэп-исполнитель Роб Бейс

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Американский рэп-исполнитель Роб Бейс, автор хита "It Takes Two", скончался в возрасте 59 лет, сообщает издание Variety.
"Умер Роб Бейс, один из участников дуэта Rob Base & DJ EZ Rock, наиболее известный по хиту "It Takes Two". Ему было 59 лет", - говорится в публикации.
Издание отмечает, что композиция "It Takes Two" достигла третьего места в чарте Billboard в 1988 году и стала "культурным ориентиром", поскольку ее использовали многие артисты, начиная от рэпера Snoop Dogg до группы Black Eyed Peas. Она также использовалась в таких фильмах, как "Предложение" 2009 года и "Железный человек 2" 2010 года.