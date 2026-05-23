На Бали ждут наплыва россиян

ДЖАКАРТА, 23 мая — РИА Новости. Сокращение сроков безвизового пребывания в Таиланде может побудить часть российских туристов, приезжающих в Юго-Восточную Азию на зимовку, выбрать Бали вместо тайских курортов, заявили РИА Новости в Ассоциации отелей и ресторанов Индонезии (PHRI) на Бали.

В PHRI добавили, что Бали заинтересован в привлечении туристов, которые легально остаются на острове надолго и обеспечивают стабильный спрос на гостиницы, виллы, рестораны и другие услуги.