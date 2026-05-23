На Бали ждут наплыва россиян

Наплыва россиян ждут на Бали после сокращения безвиза в Таиланде

  • Сокращение сроков безвизового пребывания в Таиланде может побудить часть российских туристов выбрать Бали вместо тайских курортов.
  • Бали заинтересован в привлечении туристов, которые легально остаются на острове надолго и обеспечивают стабильный спрос на услуги.
  • Власти Таиланда решили отменить 60-дневный безвизовый режим для граждан более 90 государств, включая Россию, и вернуть прежние правила въезда с пребыванием до 30 дней.
ДЖАКАРТА, 23 мая — РИА Новости. Сокращение сроков безвизового пребывания в Таиланде может побудить часть российских туристов, приезжающих в Юго-Восточную Азию на зимовку, выбрать Бали вместо тайских курортов, заявили РИА Новости в Ассоциации отелей и ресторанов Индонезии (PHRI) на Бали.
"Российские туристы входят в число тех, кто часто приезжает в регион на длительный срок. Если правила пребывания в Таиланде станут менее удобными, часть путешественников может рассмотреть Бали как альтернативу. Это касается и тех, кто прилетает на Бали на зиму", - отметили в организации.
В PHRI добавили, что Бали заинтересован в привлечении туристов, которые легально остаются на острове надолго и обеспечивают стабильный спрос на гостиницы, виллы, рестораны и другие услуги.
Ранее министр туризма и спорта Таиланда Сурасак Пханчаренворакул сообщил, что власти страны решили отменить введенный в 2024 году 60-дневный безвизовый режим для граждан более 90 государств, включая Россию, и вернуть прежние правила въезда с пребыванием до 30 дней. Новые меры должны вступить в силу после публикации соответствующих документов.
