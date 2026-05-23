В Анапе обломки БПЛА повредили постройки на территории частного дома

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Обломки БПЛА повредили хозяйственные постройки на территории частного домовладения в хуторе Веселая Гора в Анапе, пострадавших нет, сообщает оперштаб Краснодарского края.
"В Анапе обломки беспилотника повредили хозяйственные постройки. Фрагменты БПЛА упали на территории частного домовладения в хуторе Веселая Гора. Пострадавших нет. На месте работают оперативные и специальные службы", - говорится в сообщении оперштаба в Telegram-канале.