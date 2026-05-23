Астроном рассказал о сюрпризах в Солнечной системе

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая — РИА Новости. В Солнечной системе остается немало сюрпризов, связанных с небесными телами, заявил РИА Новости научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории Сергей Назаров.
“У нас еще очень много остается не открытых комет, астероидов, карликовых планет, объектов облака Оорта. Поэтому еще сюрпризы нас ждут впереди”, — сказал собеседник агентства.
По его словам, исследования космического пространства продолжаются в непрерывном режиме.