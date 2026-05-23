Рубио прибыл в Индию с официальным визитом
08:50 23.05.2026 (обновлено: 09:00 23.05.2026)
Рубио прибыл в Индию с официальным визитом

Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Госсекретарь США Марко Рубио прибыл в Индию с официальным визитом.
  • Визит главы госдепа в Индию продлится четыре дня, в ходе которых Рубио примет участие во встречах с премьер-министром страны Нарендрой Моди, главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром и в министерской встрече Четырехстороннего диалога по безопасности (Quad).
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио прибыл в Индию с официальным визитом, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
"Рубио прибыл в Индию в субботу в преддверии встречи на следующей неделе со своими коллегами из Индии, Австралии и Японии", - пишет агентство.
Визит главы госдепа в Индию продлится четыре дня. Рубио посетит несколько городов, а в субботу встретится с премьер-министром страны Нарендрой Моди в Нью-Дели.
В воскресенье американский госсекретарь проведет встречу с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром. Во вторник Рубио примет участие в министерской встрече Четырехстороннего диалога по безопасности (Quad).
