Краткий пересказ от РИА ИИ
- Госсекретарь США Марко Рубио прибыл в Индию с официальным визитом.
- Визит главы госдепа в Индию продлится четыре дня, в ходе которых Рубио примет участие во встречах с премьер-министром страны Нарендрой Моди, главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром и в министерской встрече Четырехстороннего диалога по безопасности (Quad).
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио прибыл в Индию с официальным визитом, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
Визит главы госдепа в Индию продлится четыре дня. Рубио посетит несколько городов, а в субботу встретится с премьер-министром страны Нарендрой Моди в Нью-Дели.
В воскресенье американский госсекретарь проведет встречу с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром. Во вторник Рубио примет участие в министерской встрече Четырехстороннего диалога по безопасности (Quad).