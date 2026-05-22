Журова надеется, что ISU отреагирует на угрозы Сихарулидзе обратиться в суд

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова заявила РИА Новости, что угрозы с обращением в международный суд со стороны президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антона Сихарулидзе в адрес Международного союза конькобежцев (ISU) возымеют эффект.

Ранее в пятницу переизбранный на пост президента ФФККР Сихарулидзе заявил о готовности возглавляемой им организации обратиться в международный суд, если ISU оставит в силе недопуск российских спортсменов.

"Надеюсь, что это поможет, потому что в ISU знают, что суд будет на нашей стороне. Зачем им дожидаться этого? С другой стороны, некоторые федерации специально дожидаются судов - можно сказать, что это договоренность. Тогда президенты международных федераций перед своими политиками могут сказать, что их принуждают. В противном случае их начинают обвинять, в том числе украинцы, что они пошли на поводу, закидывать письмами. А так они могут говорить, что выполняют решение суда", - сказала Журова

"Для некоторых федераций, в зависимости от личности президента и того, в какой стране он живет, это играет роль", - добавила собеседница агентства.

Ранее источники РИА Новости сообщили, что совет ISU обсудит вопрос допуска российских и белорусских фигуристов-юниоров на заседании 9 июня. Вопрос допуска взрослых спортсменов рассматриваться не будет.