Жительница Красноярска выиграла в лотерею благодаря любви к синему цвету

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Жительница Красноярска выиграла в лотерею 10 миллионов благодаря любимому синему цвету, рассказали РИА Новости в пресс-службе "Столото".
"Любимый цвет помог жительнице Красноярска выиграть в лотерею от "Столото" 10 миллионов рублей на исполнение желаний", — сказали там.
Именно в синий лотерея была оформлена на сайте, пояснили в компании.
Сама победительница рассказала, что в день розыгрыша несколько раз покупала билеты и решила взять последний на тот момент. Когда она увидела сумму, то не поверила, хотя всегда представляла себя на месте выигравших крупный приз, читая их истории на сайте лотереи.