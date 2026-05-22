Жительница Красноярска выиграла в лотерею благодаря любви к синему цвету
09:37 22.05.2026 (обновлено: 10:51 22.05.2026)
Жительница Красноярска выиграла в лотерею благодаря любви к синему цвету

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Жительница Красноярска выиграла 10 миллионов рублей в лотерее.
  • Выиграть девушке помог ее любимый цвет — синий, в который была оформлена лотерея на сайте.
  • Победительница планирует потратить выигрыш на путешествие, улучшение здоровья и личные интересы.
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Жительница Красноярска выиграла в лотерею 10 миллионов благодаря любимому синему цвету, рассказали РИА Новости в пресс-службе "Столото".
"Любимый цвет помог жительнице Красноярска выиграть в лотерею от "Столото" 10 миллионов рублей на исполнение желаний", — сказали там.
Именно в синий лотерея была оформлена на сайте, пояснили в компании.
Сама победительница рассказала, что в день розыгрыша несколько раз покупала билеты и решила взять последний на тот момент. Когда она увидела сумму, то не поверила, хотя всегда представляла себя на месте выигравших крупный приз, читая их истории на сайте лотереи.
Раньше женщина работала специалистом по охране труда в РЖД, но год назад решила уволиться и освоить профессию маркетолога. На выигрыш она планирует съездить в Крым и Таиланд, поправить здоровье, сходить на курсы по психологии и записаться на процедуры красоты.
