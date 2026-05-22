Краткий пересказ от РИА ИИ
- Депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что украинский народ не хочет войны с белорусским народом и находится в заложниках у террориста, имея в виду Владимира Зеленского.
- Дмитрук призвал Белоруссию быть готовой к провокациям со стороны Украины.
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Украинцы не хотят ввязываться в конфликт с Белоруссией из-за Владимира Зеленского, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале.
"Украинский народ не хочет никакой войны. Сегодня он находится просто в заложниках у террориста. И тем более - не хочет войны с белорусским народом!" — написал он.
По его словам, Украина сохраняет надежду на то, что "мир придет через Минск", то есть урегулирование конфликта будет происходить именно там.
"Я с полной уверенностью хочу сказать, что, конечно же, террорист Зеленский может устраивать различные провокации, но украинский народ и украинская армия сегодня точно не хотят воевать с белорусским народом", — отметил Дмитрук.
При этом на фоне угроз главы киевского режима депутат призвал Белоруссию быть максимально готовой к провокациям.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что на Киев якобы готовится наступление со стороны Белорусии и поручил усилить давление на Минск.
Представитель Кремля Дмитрий Песков пояснил, что подобные высказывания являются нагнетанием напряженности и подстрекательством к продолжению войны.