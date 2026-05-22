Рейтинг@Mail.ru
"Он террорист!" В Раде пришли в ужас от новой угрозы Зеленского - РИА Новости, 22.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:20 22.05.2026 (обновлено: 18:15 22.05.2026)
"Он террорист!" В Раде пришли в ужас от новой угрозы Зеленского

Депутат Рады Дмитрук: украинцы не хотят ввязываться в конфликт с Белоруссией

© AP Photo / Petros KaradjiasВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
© AP Photo / Petros Karadjias
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что украинский народ не хочет войны с белорусским народом и находится в заложниках у террориста, имея в виду Владимира Зеленского.
  • Дмитрук призвал Белоруссию быть готовой к провокациям со стороны Украины.
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Украинцы не хотят ввязываться в конфликт с Белоруссией из-за Владимира Зеленского, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале.
«
"Украинский народ не хочет никакой войны. Сегодня он находится просто в заложниках у террориста. И тем более - не хочет войны с белорусским народом!" — написал он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
На Западе забили тревогу из-за странной детали в поведении Зеленского
21 мая, 22:59
По его словам, Украина сохраняет надежду на то, что "мир придет через Минск", то есть урегулирование конфликта будет происходить именно там.
«
"Я с полной уверенностью хочу сказать, что, конечно же, террорист Зеленский может устраивать различные провокации, но украинский народ и украинская армия сегодня точно не хотят воевать с белорусским народом", — отметил Дмитрук.
При этом на фоне угроз главы киевского режима депутат призвал Белоруссию быть максимально готовой к провокациям.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что на Киев якобы готовится наступление со стороны Белорусии и поручил усилить давление на Минск.
Представитель Кремля Дмитрий Песков пояснил, что подобные высказывания являются нагнетанием напряженности и подстрекательством к продолжению войны.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
"Лежит в руинах". В Киеве накинулись на Зеленского из-за ЧП на Украине
21 мая, 21:19
 
В миреБелоруссияУкраинаВладимир ЗеленскийКиевАртем ДмитрукДмитрий ПесковВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала